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    Культура

    Джей Ло покорила экстремальным мини

    (обновлено: )74303
    Американская актриса и певица Дженнифер Лопес выбрала белый наряд для церемонии открытия нового сезона танцевального шоу World of Dance. Снимок молниеносно набирает десятки тысяч "лайков".
    Американская актриса и певица Дженнифер Лопес. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками в Instagram новым фото, на котором она предстала в откровенном мини.

    Так она пришла на церемонию открытия нового сезона танцевального шоу World of Dance.

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    Джей Ло в коротком белом платье сразу покорила соцсеть — на момент публикации снимок набрал почти 350 тысяч "лайков".

    "Мы вернулись! Любите эти красивые, страстные души. World of Dance. Так волнительно!" — подписала она его.

    Дженифер Лопес/Instagram
    Дженифер Лопес в экстремальном мини

    Ранее сеть активно обсуждала украинскую певицу Али Лорак, которая выбрала для церемонии вручения премии "Золотой граммофон" короткое мини-платье золотого цвета. 

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