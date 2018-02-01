Джей Ло покорила экстремальным мини

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками в Instagram новым фото, на котором она предстала в откровенном мини.

Так она пришла на церемонию открытия нового сезона танцевального шоу World of Dance.

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Джей Ло в коротком белом платье сразу покорила соцсеть — на момент публикации снимок набрал почти 350 тысяч "лайков".

"Мы вернулись! Любите эти красивые, страстные души. World of Dance. Так волнительно!" — подписала она его.

Дженифер Лопес/Instagram Дженифер Лопес в экстремальном мини

Ранее сеть активно обсуждала украинскую певицу Али Лорак, которая выбрала для церемонии вручения премии "Золотой граммофон" короткое мини-платье золотого цвета.