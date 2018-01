Мэл Гибсон собирается вновь шокировать кинозрителей

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Джеймс Кэвизел, сыгравший Иисуса Христа в фильме "Страсти Христовы" Мэла Гибсона, может вернуться в этой же роли в продолжении знаменитой картины 2004 года; актер пообещал, что зрители будут шокированы новым фильмом, сообщает "Кинопоиск" со ссылкой на американские СМИ.

Представители актера подтвердили, что Кэвизел ведет переговоры с Гибсоном, который спродюсирует картину и может самостоятельно заняться постановкой сиквела.

О работе над сиквелом рассказал сам актер в интервью USA Today. Кэвизел не торопится раскрывать детали сюжета, но пообещал, что зрители будут шокированы. По его словам, Гибсон готовит величайший фильм в истории.

В 2016 году стало известно, что над сценарием картины под названием "Страсти Христовы: Воскресение" (The Passion of the Christ: Resurrection) работает Рэндалл Уоллес, сценарист фильмов "Храброе сердце" и "Перл-Харбор".

Картина "Страсти Христовы" охватывает последние 12 часов жизни Иисуса, начиная с моления о чаше и заканчивая кратким описанием его воскресения. Диалоги в фильме Гибсона ведутся на реконструированном арамейском языке и на латыни с закадровым переводом или субтитрами.

По словам Гибсона, сиквел выйдет не раньше конца 2019-го — начала 2020 года.

Мэл Гибсон — австралийский и американский актер, режиссер и продюсер, лауреат двух премий "Оскар" и более десяти престижных наград в киноиндустрии. Он снялся и работал как режиссер в более 50 фильмах.