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    Мэл Гибсон собирается вновь шокировать кинозрителей

    (обновлено: )22510
    Джеймс Кэвизел, сыгравший Иисуса Христа в фильме "Страсти Христовы" Мэла Гибсона, не торопится раскрывать детали сюжета, но пообещал, что зрители будут шокированы. По его словам, Гибсон готовит величайший фильм в истории.
    Церемония награждения Hollywood Film Awards-2016
    REUTERS Mario Anzuoni

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Джеймс Кэвизел, сыгравший Иисуса Христа в фильме "Страсти Христовы" Мэла Гибсона, может вернуться в этой же роли в продолжении знаменитой картины 2004 года; актер пообещал, что зрители будут шокированы новым фильмом, сообщает "Кинопоиск" со ссылкой на американские СМИ.

    Представители актера подтвердили, что Кэвизел ведет переговоры с Гибсоном, который спродюсирует картину и может самостоятельно заняться постановкой сиквела.

    Актер Мел Гибсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    О работе над сиквелом рассказал сам актер в интервью USA Today. Кэвизел не торопится раскрывать детали сюжета, но пообещал, что зрители будут шокированы. По его словам, Гибсон готовит величайший фильм в истории.

    В 2016 году стало известно, что над сценарием картины под названием "Страсти Христовы: Воскресение" (The Passion of the Christ: Resurrection) работает Рэндалл Уоллес, сценарист фильмов "Храброе сердце" и "Перл-Харбор".

    Картина "Страсти Христовы" охватывает последние 12 часов жизни Иисуса, начиная с моления о чаше и заканчивая кратким описанием его воскресения. Диалоги в фильме Гибсона ведутся на реконструированном арамейском языке и на латыни с закадровым переводом или субтитрами.

    По словам Гибсона, сиквел выйдет не раньше конца 2019-го — начала 2020 года.

    Мэл Гибсон — австралийский и американский актер, режиссер и продюсер, лауреат двух премий "Оскар" и более десяти престижных наград в киноиндустрии. Он снялся и работал как режиссер в более 50 фильмах.

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