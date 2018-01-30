Ванесса Паради впервые собирается замуж

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Французская певица, актриса и фотомодель 45-летняя Ванесса Паради собирается замуж за режиссера Самюэля Беншетри, сообщает Elle со ссылкой на французские СМИ.

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Как стало известно, пара намерена сочетаться браком уже этим летом, дата свадьбы – 19 июля, место – остров Иль-де-Ре в Атлантическом океане.

Напомним, Паради прожила с Джонни Деппом 14 лет в гражданском браке и родила ему двух детей, однако она ни разу не состояла в официальном браке. Беншетри был ранее женат на актрисе Мари Трентиньян, которая умерла после избиения любовником.