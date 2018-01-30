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    Культура

    Новое заявление Вятровича о Высоцком и Цое взорвало сеть

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (553)

    (обновлено: )913020
    Владимир Вятрович сообщил, что дискуссия вокруг Цоя и Высоцкого вызвала острые разногласия, но подобные вопросы не раскалывают украинцев, а только показывают уже имеющиеся "линии разломов".
    Владимир Вятрович
    УНИАН

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович пояснил, в чем смысл дискуссии вокруг творчества Виктора Цоя и Владимира Высоцкого.

    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото
    Вятрович vs Высоцкий и Цой: господа, вы меня не так поняли....

    По его словам, хотя тема и вызвала острые разногласия, подобные вопросы не раскалывают украинцев, а только показывают уже имеющиеся "линии разломов".

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    "Рентген не ломает костей — лишь фиксирует переломы", — написал Вятрович в Facebook, подчеркнув, что подобные процедуры необходимы Украине, чтобы "начать лечение".

    Dmytro Rybakov в комментариях к посту написал: "Только не забывайте о вкладе Высоцкого в разрушение совка, а! И он значительно более существенный с точки зрения брейнвошингу поколения 70-х, чем вклад большинства наших "канонизированных" героев".

    В свою очередь Andrey Pashinsky отмечает: "Перелом снова языковой. Тем не менее, привитая чужая культура и язык — это абсцесс…. Володя, бери скальпель и режь".

    "А как лечить? И для чего лечиться от того, что не лечится? Это все закончится, когда поколение, которое росло при Цое/Высоцком, вымрет", — считает Святослав Воронюк.

    Владимир Вятрович/Facebook, 30 января 2018

    Ранее Вятрович заявил об опасности "щупалец русского мира", к которым причислил Высоцкого, Цоя и писателя Михаила Булгакова. После этого в соцсетях разгорелась дискуссия о том, стоит ли запрещать творчество российских деятелей культуры как "пропаганду".

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