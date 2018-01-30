Новое заявление Вятровича о Высоцком и Цое взорвало сеть

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович пояснил, в чем смысл дискуссии вокруг творчества Виктора Цоя и Владимира Высоцкого.

По его словам, хотя тема и вызвала острые разногласия, подобные вопросы не раскалывают украинцев, а только показывают уже имеющиеся "линии разломов".

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"Рентген не ломает костей — лишь фиксирует переломы", — написал Вятрович в Facebook, подчеркнув, что подобные процедуры необходимы Украине, чтобы "начать лечение".

Dmytro Rybakov в комментариях к посту написал: "Только не забывайте о вкладе Высоцкого в разрушение совка, а! И он значительно более существенный с точки зрения брейнвошингу поколения 70-х, чем вклад большинства наших "канонизированных" героев".

В свою очередь Andrey Pashinsky отмечает: "Перелом снова языковой. Тем не менее, привитая чужая культура и язык — это абсцесс…. Володя, бери скальпель и режь".

"А как лечить? И для чего лечиться от того, что не лечится? Это все закончится, когда поколение, которое росло при Цое/Высоцком, вымрет", — считает Святослав Воронюк.

Владимир Вятрович/Facebook, 30 января 2018

Ранее Вятрович заявил об опасности "щупалец русского мира", к которым причислил Высоцкого, Цоя и писателя Михаила Булгакова. После этого в соцсетях разгорелась дискуссия о том, стоит ли запрещать творчество российских деятелей культуры как "пропаганду".