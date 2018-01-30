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    Писателя, обвинившего Булгакова в заимствовании, самого уличили в плагиате

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    Интернет-издание уличило Юрия Винничука в плагиате еще в 2016 году. В частности, по данным СМИ, автор позаимствовал часть текста для своей книги из труда Николая Пучерова "Все о кофе".
    Юрий Винничук
    zbruc.eu

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Украинский литератор Юрий Винничук, заподозривший Михаила Булгакова и Александра Пушкина в заимствовании сюжетных линий у других писателей, ранее сам был уличен в плагиате, сообщает интернет-издание "Варианты".

    Ранее Винничук раскритиковал Булгакова и Пушкина за то, что они, по его мнению, "слишком много" образов и сюжетных линий для своих произведений позаимствовали у других писателей.

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    Интернет-издание в 2016 году уличило Винничука в плагиате. В частности, по данным издания "Варианты", автор позаимствовал часть текста для своей книги из труда Николая Пучерова "Все о кофе".

    "Книга Юрия Винничука "Тайны львовского кофе", которая в неизменном виде вышла уже третьим изданием, в значительной степени является дословным переводом книги Н. Пучерова "Все о кофе", — говорится в сообщении.

    По данным издания, Винничук дословно переписывает не менее 12 рецептов напитков, а также инструкции по приготовлению кофейной эссенции и сиропа. При этом, как отмечается в сообщении, автор совершает ошибки при переводе с русского языка на украинский.

    Комментарием Винничука РИА Новости пока не располагает.

    Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал изысканными щупальцами "русского мира" творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий, певицы Аллы Пугачевой, писателя Михаила Булгакова.

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