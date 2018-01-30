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    Культура

    Житель Черкасской области сменил фамилию "в честь" российской певицы

    (обновлено: )36322
    Житель села Почапинцы Черкасской области после смены фамилии стал Иваном Аллегровым. В соцсетях уже шутят, как бы у меломана не изменились музыкальные пристрастия.
    Певица Ирина Аллегрова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Житель села Почапинцы Черкасской области так увлекся творчеством российской певицы Ирины Аллегровой, что решил сменить свою фамилию, сообщают "Вести Черкащины". 

    Теперь меломан стал Иваном Аллегровым, однакно в соцсетях шутят, мол, мужчина может поменять свои музыкальные вкусы и уже в следующем году, возможно, станет Иваном Лопесом.

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    Напомним, что Ирина Аллегрова ранее попала в базу скандально известного сайта "Миротворец" за выступления в Крыму. Она обвиняется в незаконном пересечении государственной границы Украины и незаконной предпринимательской (концертной) деятельности из-за выступлений на праздновании Дня России в Ялте в 2015 и 2016 годах. 

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