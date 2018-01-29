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    Культура

    Известный украинский писатель обвинил Булгакова в плагиате

    (обновлено: )609015
    Известный украинский писатель и переводчик Юрий Винничук заявил, что американец, читая Булгакова, сразу вспомнит "Таинственного незнакомца" (1898) Марка Твена.
    Барельеф Михаила Булгакова на Андреевском спуске в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Известный украинский писатель и переводчик Юрий Винничук считает, что российский и украинский писатель Михаил Булгаков использовал в своих произведениях образы, позаимствованные из других книг мировых авторов.

    zbruc.eu
    Юрий Винничук

    "Американец, читая Булгакова, сразу вспомнит "Таинственного незнакомца" (1898) Марка Твена, особенно бал и общие философские идеи. Немецкий читатель заметит множество реминисценций из романа Густава Майринка "Ангел Западного окна", а кто-то еще начитанный будет просто ошарашен удивительными совпадениями с "Приключениям авантюриста Гуго фон Габенихта" классика венгерской литературы Мора Йокаи (1825-1904). Здесь есть и теологические дискуссии, похожие на те, что велись на Патриарших, и версия о том, что Иисус был мистификатором, а настоящее его имя Йошуа Бен Ганоцри, здесь и бал у Сатаны, и отрезанные ради развлечения головы, и исчезающие деньги, и женщина на кабане, и полеты ведьм", — цитирует Збруч Юрия Винничука.

    Ранее директор института национальной памяти Владимир Вятрович назвал изысканными щупальцами "русского мира" творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий, певицы Аллы Пугачевой, писателя Михаила Булгакова.

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