КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Известный украинский писатель и переводчик Юрий Винничук считает, что российский и украинский писатель Михаил Булгаков использовал в своих произведениях образы, позаимствованные из других книг мировых авторов.

zbruc.eu Юрий Винничук

"Американец, читая Булгакова, сразу вспомнит "Таинственного незнакомца" (1898) Марка Твена, особенно бал и общие философские идеи. Немецкий читатель заметит множество реминисценций из романа Густава Майринка "Ангел Западного окна", а кто-то еще начитанный будет просто ошарашен удивительными совпадениями с "Приключениям авантюриста Гуго фон Габенихта" классика венгерской литературы Мора Йокаи (1825-1904). Здесь есть и теологические дискуссии, похожие на те, что велись на Патриарших, и версия о том, что Иисус был мистификатором, а настоящее его имя Йошуа Бен Ганоцри, здесь и бал у Сатаны, и отрезанные ради развлечения головы, и исчезающие деньги, и женщина на кабане, и полеты ведьм", — цитирует Збруч Юрия Винничука.

Ранее директор института национальной памяти Владимир Вятрович назвал изысканными щупальцами "русского мира" творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий, певицы Аллы Пугачевой, писателя Михаила Булгакова.