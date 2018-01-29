В Украине снимут еще один фильм о Петлюре

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Украине в этом году, кроме премьеры фильма "Круты-1918", ожидается еще один патриотический фильм — о Симоне Петлюре, сообщает "Укринформ" со ссылкой на вице-премьер-министра Павла Розенко.

Ранее был опубликован трейлер украинской картины, посвященной 100-летней годовщине боя под Крутами, который состоялся 29 января 1918 года.

Лента "Тайные дневники Симона Петлюры" выйдет на экраны уже в 2018 году. По словам чиновника, фильм позволит продвигать "патриотические настроения" в обществе.

"Мы с нетерпением ждем в этом году премьеру художественного фильма о Героях Крут. Я убежден, что этот фильм станет в один ряд с такими фильмами, как "Киборги", который собрал огромную аудиторию в целом по Украине. Я убежден, что он будет переведен на иностранные языки и показан по всему миру. В этом году мы ждем и премьеру художественного фильма о Симоне Петлюре — "Тайные дневники Симона Петлюры", — сказал министр.

"Это значит, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания в Украине. И так будет и в дальнейшем", — добавил Розенко.

Симон Петлюра был главным атаманом войск Украинской народной республики, главой Директории Украинской народной республики. Участвовал в боях против Красной армии. Петлюру убили в Париже 25 мая 1926 года, убийца был оправдан французским судом.