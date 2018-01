На "Грэмми" назвали "Лучшую песню года"

КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. Бруно Марс с песней "That's What I Like" завоевал награду академии звукозаписи США "Грэмми".

Читайте также: Адель и Бейонсе — триумфаторы "Грэмми-2017"

Шестидесятая церемония вручения премии (Grammy Awards) проходит в воскресенье вечером в Нью-Йорке, трансляцию ведет телеканал CBS.

— CBS News (@CBSNews) 29 січня 2018 р.

​На звание "Лучшей песни года" (Song Of The Year) также претендовали "Despacito" Луиса Фонси, "4:44" Джея Зи, "Issues" Джулии Майклз и "1-800-273-8255" американского рэпера Лоджика.

Награду "Грэмми", считающуюся одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.