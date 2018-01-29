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    На "Грэмми" назвали "Лучшую песню года"

    (обновлено: )23910
    На звание "Лучшей песни года" (Song Of The Year) претендовали "Despacito" Луиса Фонси, "4:44" Джея Зи, "Issues" Джулии Майклз и "1-800-273-8255" американского рэпера Лоджика.
    Награда Американской академии звукозаписи Grammy граммофон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. Бруно Марс с песней "That's What I Like" завоевал награду академии звукозаписи США "Грэмми".

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    Шестидесятая церемония вручения премии (Grammy Awards) проходит в воскресенье вечером в Нью-Йорке, трансляцию ведет телеканал CBS.

    ​На звание "Лучшей песни года" (Song Of The Year) также претендовали "Despacito" Луиса Фонси, "4:44" Джея Зи, "Issues" Джулии Майклз и "1-800-273-8255" американского рэпера Лоджика.

    Награду "Грэмми", считающуюся одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

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