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    Культура

    Российский пианист завоевал "Грэмми"

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    Лауреатов номинантов в области классической, джазовой, латинской музыки, а также технических номинаций традиционно назвали за несколько часов до начала концерта по случаю вручения награды "Грэмми", в этом году она проходит в Нью-Йорке.
    Пианист Даниил Трифонов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. Российский пианист Даниил Трифонов завоевал награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучшее инструментальное соло", сообщили организаторы.

    Адель на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    REUTERS Lucy Nicholson
    Адель и Бейонсе - триумфаторы "Грэмми-2017"

    Объявление лауреатов 60-й юбилейной "Грэмми" проходит в воскресенье.

    Даниил Трифонов, которому в марте исполняется 27 лет, уже является лауреатом многочисленных конкурсов и премий. Премию "Грэмми" он завоевал за альбом "Transcendental". В этой категории, помимо российского пианиста, были представлены американский пианист Мюррей Перайя, британец Стивен Иссерлис, Мария Леттберг и немецкий скрипач Франк Петер Циммерман.

    Лауреатов номинантов в области классической, джазовой, латинской музыки, а также технических номинаций традиционно назвали за несколько часов до начала концерта по случаю вручения награды "Грэмми", в этом году она проходит в Нью-Йорке.

    Награду "Грэмми", считающуюся одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

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