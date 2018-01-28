Известная российская актриса театра и кино отмечает 50-летие

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Актриса театра и кино Ольга Кабо отмечает в воскресенье 50-летие. Ольга Игоревна Кабо родилась 28 января 1968 года в Москве.

В детстве занималась музыкой, бальными танцами, художественной гимнастикой, посещала студию космонавтики.

В 1989 году окончила актерский факультет ВГИК (мастерская Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой). В 2002 году окончила исторический факультет МГУ (отделение истории и теории искусства). В последующие годы – Высшие режиссерские курсы (мастерская Аллы Суриковой и Владимира Фокина).

В 1989-2002 годах – актриса Центрального академического театра Российской армии.

Играла в спектаклях: "Маскарад" (Нина), "Много шума из ничего" (Беатриче), "Сердце не камень" (Вера Филипповна), "Скупой" (Элиза), "Отелло" (Дездемона).

Сотрудничала с Театром современной оперы под руководством Алексея Рыбникова, где играла в спектакле "Литургия оглашенных". В 1994 году Кабо сыграла роль Кончитты в корейской версии рок-оперы "Юнона и Авось", которую Рыбников поставил в Сеуле (исполняла на корейском языке).

С 2002 года актриса театра имени Моссовета. Играла в спектакле "Учитель танцев" (Фелисьяна), "Сирано де Бержерак" (Роксана), "Серебряный век" (Кира Августовна), "В случае убийства набирайте "М"" (Марго Уэндис). В текущем репертуаре участвует в спектаклях "Casting/Кастинг" (Эвелина Польских), "Мораль пани Дульской" (Юлиасевич), "Морское путешествие 1933 года" (Мэри), "Опасные связи" (Маркиза де Мертей).

В кино Кабо дебютировала в 15 лет. Она сыграла главные роли в молодежной драме Ярослава Лупия "И повторится все" (1984) и музыкальном фильме Виталия Макарова "Шутки в сторону" (1984).

К моменту окончания ВГИК на счету Кабо было уже более десятка работ в кино, в том числе в комедии "Миллион в брачной корзине" (1985), в приключенческом фильме "Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии" (1988) по роману Вальтера Скотта "Квентин Дорвард" и других.

Актриса также исполнила роль Роксаны в фильме "Сирано де Бержерак" (1989) по одноименной пьесе Эдмона Ростана. Большую популярность Кабо обрела после роли Миррины в картине "Комедия о Лисистрате", вышедшей в 1989 году.

В 1990 году, когда режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич узнал, что Кабо великолепно владеет верховой ездой, и утвердил ее на роль герцогини де Шеврез в своем телефильме "Мушкетеры двадцать лет спустя" (фильм вышел на экраны в 1992 году). В 1995 году после работы в боевике "Крестоносец" Кабо стала членом Ассоциации каскадеров.

Кабо снималась в таких популярных лентах, как "Две стрелы. Детектив каменного века" (1989), "Чокнутые" (1991), "Волшебник Изумрудного города" (1994), "Королева Марго" (1996), "Время жестоких" (2004), "Летучая мышь" (2004), "Дюймовочка" (2007), "В лесах и на горах" (2010), "Варшавская битва. 1920" (2011), "Тайна Снежной Королевы" (2012), "Уланская баллада" (2012) и многих других.

В 1990-е годы Кабо довелось работать в США. Она сыграла главные роли в драме "Бегущий по льду" (1992) и триллере "Похороны крыс" (1994).

В 1999-2000 годах актриса участвовала в проекте Юрия Кары по произведениям Чингиза Айтматова, который предполагал съемки в космосе на станции "Мир", однако из-за недостаточного финансирования проект закрыли. Из всех актеров, проходивших испытания в Центре реабилитации космонавтов, только Кабо и Владимир Стеклов оказались годными к полетам в космос, о чем им были выданы соответствующие справки.

В 2014 году исполнила одну из главных ролей в сериале Олега Сафаралиева "Женщины и прочие неприятности" (другое название "Вдовы").

В мае 2007 года Кабо дебютировала в качестве певицы с песней композитора и поэтессы Елены Суржиковой "Я не солгу!". Кроме того в репертуаре Ольги песни таких композиторов, как Максим Дунаевский, Владимир Быстряков, Дмитрий Данин, Вячеслав Горский, Алексей Рыбников и другие.

Заслуженная артистка России (2002).

Обладатель первого приза Московского театрального фестиваля имени Смоктуновского за исполнение роли Веры Филипповны в спектакле "Сердце не камень" (1997), приза за лучшую женскую роль в кинофильме "Умирать не страшно" на кинофестивале "Женский мир" (1992), приза журналистов за роль Марии в кинофильме "Чокнутые" на кинофестивале стран Азии и Тихоокеанских стран в Сеуле, Южная Корея (1992).

Кабо замужем второй раз. От первого брака у актрисы есть дочь Татьяна. Во втором браке родился сын Виктор.