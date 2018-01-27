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    Культура

    Звезда "Игры престолов" уточнила сроки выхода последнего сезона сериала

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    Актриса Мэйси Уильямс отметила, что хотела бы, чтобы ее героиня "обрела мир". Она заявила, что создатели сериала сделали последний сезон "на максимуме возможностей".
    Звезда Игры престолов Мэйси Уильямс
    кадр из сериала / syfy

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Американская актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в популярном сериале "Игра престолов", заявила, что первый эпизод заключительного сезона истории выйдет на экраны в апреле 2019 года, сообщает издание Metro.

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    "Мы заканчиваем (съемки) в декабре, и первый эпизод выйдет в эфир в апреле (2019 года)…. Очень много всего вошло в финальную версию. Вы бы не захотели спешить в этом сезоне. Мы обязаны нашим фанатам тем, что сделали этот сезон на максимуме возможностей", — заявила Уильямс.

    Актриса отметила, что хотела бы, чтобы ее героиня "обрела мир". "Я бы хотела, чтобы Арья снова нашла себя и отпустила всю злость и желание мстить, которые сопровождали ее на пути", — приводит издание слова Уильямс.

    Ранее телеканал HBO сообщил, что последний, восьмой сезон сериала выйдет на экраны в 2019 году.

    Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

    "Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий "Эмми".

    Ранее сообщалось, что звезды ставшего уже культовым сериала "Игры престолов" Кит Харингтон Роуз (Джон Сноу) и Роуз Лесли (Ингритт) объявили о помолвке.

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