В России 50-летняя Валерия похвасталась двойняшками

КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. В России 50-летняя певица и мама троих детей Валерия выложила в Instagram фото, на котором запечатлена с двумя детьми. Судя по синим комбинезонам и голубым шапочкам в колясках лежат мальчики. В комментариях к снимку артистка написала: "Лифтолук. Собрались на прогулку.

"Можно поздравить новоиспеченную бабушку и маму? Ура!", "Заинтриговали..кто мама?", "Здраствуйте Валерия. Вы усыновили? Это правда?", "Милое фото!!!Вот ведь как заинтриговали Вы всех Валерия! Кем бы Вам ни доводились эти милые крохи, дети это всегда радость, молодость и энергия!!! Чудесной Вам прогулки с малышами", — писали фанаты.

valeriya В России 50-летняя певица и мама троих детей Валерия выложила в Instagram фото, на котором запечатлена с двумя детьми

Кстати, некоторые решили, что это дети дочери артистки. "Поздравляю Вас, Валерия с таким прекрасным событием, как рождения внуков!!!ну и конечно вашу доченьку Анюту,самое главное пусть будут здоровыми тьфу, тьфу, тьфу!" — писали они.

Ранее в начале января муж Валерии Иосиф Пригожин в Инстаграм опубликовал свою фотографию с малышами, под которой написал:"Новогоднее утро сегодня началось в 15:00 с двумя ангелочками! С Новым годом друзья".

prigozhin_iosif Муж Валерии Иосиф Пригожин в Instagram опубликовал свою фотографию с малышами

Позже в одном из интервью Пригожин заявил, что пока не успел обзавестись внуками.

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд в Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.

Парламент 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих угрозу национальной безопасности. Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.