Украинская подружка Ди Каприо поразила голым фото

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Всемирно известная модель из Украины Алина Байкова выложила в своем Instagram довольно откровенное фото.

Снимок был сделан во время съемки Алины для мексикано-латиноамериканского издания Harper's Bazaar.

"Вы думаете, что в эта комната выглядит слишком неубранной", — поинтересовалась у подписчиков Байкова.

Поклонники Байковой оценили смелое фото, но нашлись и те, кто посоветовал модели немного "наприседать" пятую точку, чтобы она была не такой плоской.

alina_baikova Алина Байкова

Ранее сообщалось, что обладатель премии "Оскар", известный американский актер Леонардо Ди Каприо появился на публике в компании украинской модели Алина Байковой.