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    Культура

    Украинская подружка Ди Каприо поразила голым фото

    (обновлено: )74903
    Всемирно известная украинская модель Алина Байкова, которая живет и работает в США, выложила в своем Instagram довольно откровенное фото.
    Алина Байкова
    alina_baikova

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Всемирно известная модель из Украины Алина Байкова выложила в своем Instagram довольно откровенное фото.

    Снимок был сделан во время съемки Алины для мексикано-латиноамериканского издания Harper's Bazaar.

    "Вы думаете, что в эта комната выглядит слишком неубранной", — поинтересовалась у подписчиков Байкова.

    Поклонники Байковой оценили смелое фото, но нашлись и те, кто посоветовал модели немного "наприседать" пятую точку, чтобы она была не такой плоской.

    alina_baikova
    Алина Байкова

    Ранее сообщалось, что обладатель премии "Оскар", известный американский актер Леонардо Ди Каприо появился на публике в компании украинской модели Алина Байковой.

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