Каникулы в Мексике. Сексапильная Седокова побаловала откровенными фото

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Известная украинская певица, экс-участница группа "ВИА Гра" Анна Седокова, которая последние годы живет в США, опубликовала откровенные фото на пляже.

Седокова проводит каникулы в Мексике, наслаждается горячим песком, теплым океаном и экзотическими фруктами.

Не забывая при этом постить откровенные фото в своем Instagram.

Анна Седокова, instagram Анна Седокова

Ранее сообщалось, что Анна Седокова выложила на своей странице в Instagram откровенное видео. На кадрах певица в черном купальнике проводит "мастер-класс" по уходу за кожей.