Лоза прокомментировал уход Элтона Джона

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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Британский певец Элтон Джон является прекрасным примером долголетия творческой деятельности, и российской публике повезло, что она успела увидеть его выступления на сцене, сообщил РИА Новости музыкант Юрий Лоза.

Ранее 70-летний Джон подтвердил, что после последнего мирового турне, которое начнется в сентябре, он прекратит гастрольную деятельность.

"Элтон Джон уже так давно на сцене, что кажется, что он был всегда. Много раз он везде был. Мы успели его зацепить, посмотреть, он осчастливил нас своим прочтением. Время есть время, никуда от этого не деться, и когда-нибудь все заканчивается, так же и заканчивается концертная деятельность Элтона Джона. Он успел за свою жизнь сделать очень много, и где хотел, наверно, побывал. Он является прекрасным примером долголетия творческой деятельности", — сказал Лоза.

Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 300 миллионов пластинок, 52 сингла Элтона Джона входили в британский топ-40. Певец занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них — Candle in the Wind 1997 года — разошелся 37-миллионным тиражом.