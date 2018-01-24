Полвека карьеры. Элтон Джон объявил об уходе со сцены

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Британский певец Элтон Джон заявил о том, что прекратит концертную деятельность. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. Также на сайте певца анонсирован финальный тур.

По словам артиста, перед тем как уйти со сцены, он отправится в прощальный тур. Гастроли начнутся в сентябре 2018 года. Джон объяснил свое решение тем, что у него сменились приоритеты. Теперь для музыканта на первом месте его дети и близкие.

70-летний исполнитель опроверг информацию таблоидов о том, что завершение карьеры связано с проблемами со здоровьем.