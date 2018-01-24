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    Стало известно, когда Элтон Джон объявит о завершении карьеры – СМИ

    (обновлено: )73
    Сообщается, что легенда британской поп-сцены Элтон Джон принял решение уйти со сцены после последнего мирового турне.
    Британский музыкант и композитор Элтон Джон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Британский музыкант Элтон Джон собирается объявить о завершении гастрольной деятельности после того, как проведет одно последнее мировое турне, сообщает газета Mirror.

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    Согласно изданию, семидесятилетний певец вынужден принять такое решение из-за состояния здоровья. Как отмечает газета, в прошлом году Джон провел несколько дней в реанимации из-за бактериальной инфекции, после чего ему пришлось отменить концерты.

    В 2016 году британский певец отправился в мировое турне Wonderful Crazy Night Tour, в рамках которого в январе 2018 года провел концерт в Москве. Согласно сайту музыканта, в 2018 году запланировано проведение еще 29 концертов в США и Грузии. Даты последнего турне Джона пока не уточняются.

    Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 миллионов пластинок, 52 сингла Элтона Джона входили в британский топ-40. Певец занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них — Candle in the Wind 1997 — разошелся 37-миллионным тиражом.

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