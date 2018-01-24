В Британии резко отреагировали на запрет книг о второй мировой в Украине

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Английский военный историк сэр Энтони Бивор назвал "абсурдным" запрет его бестселлера "Сталинград" в Украине, сообщает журнал The Bookseller.

Власти назвали эту книгу и более 20 других "антиукраинскими". В работе Бивора не понравились несколько абзацев, в которых речь идет о расстреле украинскими националистами детей по приказу СС.

Глава департамента контроля лицензирования радио- и телевещания и дистрибуции Украины Сергей Олейник заявил, что эти данные основаны на недостоверных советских источниках.

Сам Бивор, однако, отметил, что опирался на "абсолютно надежные германские источники, а не советские", в том числе сведения выступавшего против нацизма немецкого офицера Гельмута Гроскурта, который ссылается на свидетельства очевидцев.

Английский историк назвал позицию украинских властей "абсолютно нерациональной".

"Олейник забил невероятный гол в свои ворота. Многие жители Украины тоже возмущены тем, что они начали запрещать книги", — заявил он.

По его словам, единственный способ реагировать на это — выражать решительный протест.

"Ни одному государству непозволительно вмешиваться с процесс написания истории, но, боюсь, мы сталкиваемся с переписыванием истории все чаще, и не только в диктаторских режимах", — добавил Бивор.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Теперь для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.