наверх
24.01.201811:34
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Культура

    В Британии резко отреагировали на запрет книг о второй мировой в Украине

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (540)

    (обновлено: )871240
    По словам английского военного историка сэра Энтони Бивора, ни одному государству непозволительно вмешиваться с процесс написания истории, но в последнее время люди вынуждены сталкиваться с переписыванием истории все чаще.
    Английский военный историк сэр Энтони Бивор
    wikipedia

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Английский военный историк сэр Энтони Бивор назвал "абсурдным" запрет его бестселлера "Сталинград" в Украине, сообщает журнал The Bookseller.

    Юрий Стець о запрете российских книг в Украине. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Министр Стець о пользе запрета российских книг в Украине

    Власти назвали эту книгу и более 20 других "антиукраинскими". В работе Бивора не понравились несколько абзацев, в которых речь идет о расстреле украинскими националистами детей по приказу СС.

    Глава департамента контроля лицензирования радио- и телевещания и дистрибуции Украины Сергей Олейник заявил, что эти данные основаны на недостоверных советских источниках.

    Сам Бивор, однако, отметил, что опирался на "абсолютно надежные германские источники, а не советские", в том числе сведения выступавшего против нацизма немецкого офицера Гельмута Гроскурта, который ссылается на свидетельства очевидцев.

    Английский историк назвал позицию украинских властей "абсолютно нерациональной".

    "Олейник забил невероятный гол в свои ворота. Многие жители Украины тоже возмущены тем, что они начали запрещать книги", — заявил он.

    По его словам, единственный способ реагировать на это — выражать решительный протест.

    "Ни одному государству непозволительно вмешиваться с процесс написания истории, но, боюсь, мы сталкиваемся с переписыванием истории все чаще, и не только в диктаторских режимах", — добавил Бивор.

    В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Теперь для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    "Бабе Яге была бы радость". Под Запорожьем заметили чудо-технику. Видео
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Круглый зал в "Президент-отеле" в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?