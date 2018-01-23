Внезапно умер актер, игравший одного из "Телепузиков"

Фото из открытых источников
КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Британский киноактер Саймон Шелтон Барнс, который был героем всем известного детского телевизионного сериала "Телепузики", скончался на 53 году жизни.
Барнс снимался в роли фиолетового Тинки-Винки.
По информации Mirror, актер умер спустя четыре дня после своего дня рождения. Причина смерти пока что не называется.
Саймон Шелтон Барнс — отец троих детей, был родственником киноактера Роберта Доуса, в последние годы проживал в графстве Бедфордшир в Великобритании и занимался балетом и хореографией.
Фото из открытых истточников
Саймон Шелтон в роли Телепузика
Саймон Шелтон с семьей
Фото из открытых источников
Саймон Шелтон в молодости
Ранее сообщалось, что в США скончалась продюсер фильмов "Голодные игры" и "Звездные войны" Эллисон Шермур.