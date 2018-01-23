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    Культура

    Внезапно умер актер, игравший одного из "Телепузиков"

    (обновлено: )323
    По информации британских СМИ, киноактер Саймон Шелтон Барнс умер спустя четыре дня после своего дня рождения.
    Саймон Шелтон в молодости
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Британский киноактер Саймон Шелтон Барнс, который был героем всем известного детского телевизионного сериала "Телепузики", скончался на 53 году жизни.

    Барнс снимался в роли фиолетового Тинки-Винки.

    По информации Mirror, актер умер спустя четыре дня после своего дня рождения. Причина смерти пока что не называется.

    Саймон Шелтон Барнс — отец троих детей, был родственником киноактера Роберта Доуса, в последние годы проживал в графстве Бедфордшир в Великобритании и занимался балетом и хореографией.

    Фото из открытых истточников
    Саймон Шелтон в роли Телепузика
    Simon Shelton Barnes, facebook
    Саймон Шелтон с семьей
    Фото из открытых источников
    Саймон Шелтон в молодости

    Ранее сообщалось, что в США скончалась продюсер фильмов "Голодные игры" и "Звездные войны" Эллисон Шермур. 

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