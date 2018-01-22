В Москве простятся с композитором Владимиром Шаинским

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Близкие люди, коллеги и поклонники таланта композитора Владимира Шаинского, который ушел из жизни в конце прошлого года, простятся с ним в понедельник в Московском доме композиторов, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Владимир Шаинский скончался ночью 25 декабря в больнице Сан-Диего на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Родственники приняли решение похоронить известного композитора в Москве, согласно последней его воле.

"На сегодняшний день достигнута договоренность, что прощание с выдающимся отечественным композитором, а также гражданская панихида пройдут 22 января с 11.00 до 13.00 в Московском доме композиторов. Похороны состоятся в 14.00 на Троекуровском кладбище", — сказал замминистра культуры Александр Журавский, чьи слова приводит пресс-служба.

Он пояснил, что "столь поздняя дата погребения обусловлена целым рядом факторов, в том числе с празднованием католического Рождества". Гроб с телом композитора доставили в Москву в минувшую пятницу.

"В связи с праздниками родственники композитора в США не имели возможности быстро получить документы, удостоверяющие его смерть. Кроме того, соответствующая документация потребовалась для получения разрешения на вывоз тела за пределы Соединенных Штатов, на это также ушло время", — сообщил замглавы Минкультуры.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Первыми произведениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 году еще в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году. За годы творческой деятельности Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей "Трое против Марабука" (1974), мюзиклы "Аз, Буки, Веди" (1975), "Путешествие Нильса" (1984), "Восьмое чудо света" (1985), "Лифт" (1987), "Джельсомино и пираты" (1988), "По сказкам и континентам" (1989), "Рэкет" (1993), "Жених для приданного" (1994). Он написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.