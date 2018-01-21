Украинский певец поразил интимными фото с Таиланда

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Известный украинский певец Виталий Козловский отдыхает на острове Пхукет в Таиланде.

Козловский, который любит постить фотографии откровенного содержания, не изменил себе и на этот раз, опубликовав серию провокационных фото в Instagram.

Виталий Козловский, instagram Виталий Козловский

Ранее сообщалось, что солист дуэта ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта попал в скандал после своего обращения к жителям Донбасса на тему русского и украинского языков.

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