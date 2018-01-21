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    Культура

    Умер басист The Kinks и The Zombies

    (обновлено: )14
    Основатель группы The Kinks Дейв Дэвис заявил, что он опустошен внезапной потерей Джима Родфорда. Гитарист скончался вскоре после своего последнего отыгранного концерта в составе The Zombies.
    Джим Родфорд. Архивное фото
    Norrie Porter/Flickr

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Бас-гитарист известных британских рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд умер на 77-м году жизни.

    Музыкант скончался 20 января. Как говорится в заявлении основателя The Zombies Рода Арджента в официальном Twitter группы, точная причина смерти Родфорда пока не установлена.

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    "Я с огромным сожалением узнал, что мой дорогой кузен и друг всей жизни Джим Родфорд умер этим утром после падения на лестнице", — рассказал Арджент. Гитарист скончался вскоре после своего последнего отыгранного концерта в составе The Zombies.

    График гастрольного тура группы в этом году расписан на несколько месяцев вперед. Планировалось, что музыканты выступят в Нью-Йорке, Атланте, Чикаго и многих других городах США, а также в канадском Ниагара-Фолс. Билеты на многие концерты уже распроданы, на другие продажа все еще открыта.

    Свои соболезнования также выразил основатель группы The Kinks Дейв Дэвис.

    "Я опустошен внезапной потерей Джима. Я слишком разбит, чтобы сформулировать мысль. Это такой шок, я всегда думал, что Джим будет жить вечно", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

    Джим Родфорд увлекся музыкой в конце 1950-х годов. Он помог основать группу The Zombies в 1961 году, но сначала отверг предложение стать ее членом, хоть и помогал музыкантам на первых порах. К The Kinks он присоединился в конце 1970-х, оставаясь ее членом до самого распада в 1996 году. Наконец, после этого он вошел в состав The Zombies вместе со своим сыном Стивом.

    Ранее умер король французской кухни, "папа гастрономии", обладатель трех звезд Мишлен, лионский шеф-повар Поль Бокюз, он скончался в возрасте 91 года.

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