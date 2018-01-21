Популярный британский музыкант объявил о помолвке

КИЕВ, 21 янв – РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Популярный британский музыкант Эд Ширан объявил о помолвке со своей девушкой Черри Сиборн, с которой он встречается с 2015 года.

Судя по записи, 26-летний Ширан сделал предложение бывшей хоккеистке Сиборн незадолго до Нового года.

"Мы очень счастливы и влюблены", — написал он на своей странице в Instagram.

Ed Sheeran/Instagram, 20 января 2018

Автор-исполнитель и актер в прошлом году за свои достижения в области музыки стал кавалером почетного Ордена Британской империи. Он получил известность после выхода дебютного альбома под названием "+" в 2011 году. Через три года его пластинка "X" была названа "Лучшим британским альбомом" на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards.

Ранее известный украинский футболист Артем Милевский опубликовал фотографию мужской и женской руки с обручальными кольцами и намекнул на возможную свадьбу.