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    Культура

    Популярный британский музыкант объявил о помолвке

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    Судя по записи в социальной сети, Эд Ширан сделал предложение бывшей хоккеистке Сиборн незадолго до Нового года. Он добавил, что они "очень счастливы и влюблены".
    Популярный британский музыкант Эд Ширан. Архивное фото
    Эд Ширан/Instagram

    КИЕВ, 21 янв – РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Популярный британский музыкант Эд Ширан объявил о помолвке со своей девушкой Черри Сиборн, с которой он встречается с 2015 года.

    Судя по записи, 26-летний Ширан сделал предложение бывшей хоккеистке Сиборн незадолго до Нового года.

    "Мы очень счастливы и влюблены", — написал он на своей странице в Instagram.

    Ed Sheeran/Instagram, 20 января 2018

    Автор-исполнитель и актер в прошлом году за свои достижения в области музыки стал кавалером почетного Ордена Британской империи. Он получил известность после выхода дебютного альбома под названием "+" в 2011 году. Через три года его пластинка "X" была названа "Лучшим британским альбомом" на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards.

    Ранее известный украинский футболист Артем Милевский опубликовал фотографию мужской и женской руки с обручальными кольцами и намекнул на возможную свадьбу.

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