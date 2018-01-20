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    Культура

    Названа причина смерти американского певца Тома Петти

    (обновлено: )41
    По данным СМИ, при вскрытии в организме певца были обнаружены несколько сильнодействующих лекарств, одновременный прием которых привел к остановке сердца.
    Том Петти
    tmz.com

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Причиной смерти фронтмена американской рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers Тома Петти стала передозировка лекарственных препаратов, пишет издание TMZ со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.

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    Согласно изданию, при вскрытии в организме певца были обнаружены несколько сильнодействующих лекарств, одновременный прием которых привел к остановке сердца. Врачи прописали певцу препараты из-за ряда заболеваний, которыми страдал певец, в том числе эмфиземы, проблем с коленями и перелома бедра.

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    Фронтмен американской рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers Том Петти скончался в возрасте 66 лет в начале октября. Согласно сообщениям СМИ, его нашли лежащим без сознания в его доме в Малибу ночью и доставили в больницу, где его подключили к системе жизнеобеспечения. Позднее менеджер коллектива Тони Димитриадес сообщил о кончине певца.

    Американский рок-музыкант, гитарист и композитор Том Петти и его группа стали известны в США в 1970-х годах.

    Напомним, в начале января в России скончался знаменитый артист театра и кино Михаил Державин

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