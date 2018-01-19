Песня украинской группы попала в десятку популярнейших песен мира

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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Сайт The Pudding опубликовал карту с самыми популярными музыкальными клипами декабря 2017-го по регионам. Судя по инфографике, самыми популярными песнями В Европе оказались Perfect Эда Ширана, трек Mwaka Moon музыканта Kalash и Échame la Culpa от автора Despasito Луиса Фонси.

Портал также составил топ-10 самых популярных треков в мире. Русскоязычная композиция "Тролль" украинского коллектива оказалась на седьмой строчке.

В Северной Америке среди наиболее популярных композиций оказались Gucci Gang рэпера Lil Pump, Rockstar испонителей Post Malone и 21 Savage и Havana Камилы Кабельо.