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    Культура

    Иглесиас и Курникова впервые показали своих первенцев

    (обновлено: )606
    Фотография ребенка появилась на личной странице знаменитого артиста Энрике Иглесиаса в Instagram. Позже еще одного малыша показала Курникова на своей странице.
    Иглесиас и Курникова впервые показали своих первенцев
    @enriqueiglesias

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Популярный певец Энрике Иглесиас показал одного из малышей, которых ему родила российская теннисистка Анна Курникова. Снимок вызвал бурю эмоций у пользователей cети.

    @annakournikova
    Иглесиас и Курникова впервые показали своих первенцев

    Фотография появилась на личной странице Иглесиаса в Instagram. Позже еще одного малыша показала Курникова на своей странице.

    В последний год Курникова, которой в июне исполнилось 36 лет, не появлялась на публичных мероприятиях, а ее беременность держалась в секрете.

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