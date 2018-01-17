КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Популярный певец Энрике Иглесиас показал одного из малышей, которых ему родила российская теннисистка Анна Курникова. Снимок вызвал бурю эмоций у пользователей cети.

@annakournikova Иглесиас и Курникова впервые показали своих первенцев

Фотография появилась на личной странице Иглесиаса в Instagram. Позже еще одного малыша показала Курникова на своей странице.

В последний год Курникова, которой в июне исполнилось 36 лет, не появлялась на публичных мероприятиях, а ее беременность держалась в секрете.