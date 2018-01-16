Михалков горд, что попал в украинский "черный список"

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина.
По его словам, он гордится, что "бандеровская верхушка" считает его опасным.
"Я абсолютно убежден, что никто из нас, внесенных в этот список, не является угрозой для украинского народа, повторяю — именно народа. А то, что бандеровская верхушка считает нас угрозой – я могу только этим гордиться. Уверен, что с прозрением от этого морока, все встанет на свои места, и мы вновь станем, как это было многие века, одним культурным православным пространством", — приводит слова Михалкова пресс-служба.
Ранее во вторник на сайте минкультуры Украины появилось сообщение, что кинорежиссер Никита Михалков, певец Дмитрий Фомин, телеведущий Дмитрий Шепелев и музыкант Баста попали в список лиц, "угрожающих нацбезопасности Украины". Теперь в списке значатся 118 лиц, в отношении них применяются санкции в виде временного запрета на въезд на Украину.