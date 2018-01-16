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    Звезда фильма "Бумер" срочно госпитализирован в России

    (обновлено: )535
    Сергей Горобченко сообщил, что после затяжных праздников у него случился приступ панкреатита. Болезнь помешала ему поучаствовать в кинопробах на новую роль.
    Актер Сергей Горобченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Российский актер Сергей Горобченко госпитализирован с диагнозом "панкреатит", о чем он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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    "Панкреатит — дело тонкое… Так определили. С каждым может… Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела…!!! Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается — нервы… Ну и плюс праздники. Спасибо друзьям, взяли под ручки и принесли!!! Лечение: холод, голод и покой!" — написал Горобченко, опубликовав свое фото в больнице.

    Горобченко, которому 45 лет, сыграл около 80 ролей, в том числе, в фильмах "Братья Карамазовы", "Доктор Живаго", "Бумер", "Марш Турецкого" и других.

    Ранее легендарная американская актриса Джейн Фонда рассказала, что недавно перенесла операцию по удалению раковой опухоли на губе.

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