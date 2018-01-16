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    Культура

    Режиссер Никита Михалков создает угрозу нацбезопасности Украины - СБУ

    (обновлено: )91627
    Минкульт дополнил список лиц, которым запрещен въезд в Украину, режиссером Никитой Михалковым, рэпером Бастой, Фоминым Дмитрием, а также белорусским телеведущим Дмитрием Шепелевым.
    Актер и режиссер Никита Михалков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, двух российских певцов, кинорежиссера Никиту Михалкова и белорусского ведущего. Об этом свидетельствует приказ министерства №55 от 15 января, подписанный министром Евгением Нищуком.

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    "Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", — говорится в приказе.

    Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, известному по роли в украинском телесериале "Сваты".

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