Режиссер Никита Михалков создает угрозу нацбезопасности Украины - СБУ

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, двух российских певцов, кинорежиссера Никиту Михалкова и белорусского ведущего. Об этом свидетельствует приказ министерства №55 от 15 января, подписанный министром Евгением Нищуком.

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"Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", — говорится в приказе.

Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, известному по роли в украинском телесериале "Сваты".