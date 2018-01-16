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    Культура

    В Украине запретили еще четыре российские книги

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (531)

    (обновлено: )48609
    В целом в перечне - 25 российских книг, запрещенных к ввозу из России, среди них "Большая энциклопедия школьника", "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и другие.
    Книги
    flickr.com/Kate Ter Haar

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Экспертный совет при Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в Украину еще четырех книжных изданий из России, среди них "Дочь Ленина — взгляд на историю", говорится в сообщении на сайте ведомства.

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    На сайте комитета указано, что ввозить в Украину запретили книги "Дочь Ленина — взгляд на историю" (Э.Радзинский), "Записки реаниматолога" (В. Шпинев), "Две жены для Святослава" (Е. Дворецкая) и "Большая книга мудрости победителей". Книги были изданы ООО "Издательство АСТ" и ООО "Издательство "Э" (Москва, Россия).

    В целом в перечне — 25 российских книг, запрещенных к ввозу из России, среди них "Большая энциклопедия школьника", "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и другие.

    В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Теперь для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

    Как сообщалось ранее, вопреки запретам официальной власти, литература из России все равно попадает к украинскому читателю.

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