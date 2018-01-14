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    Культура

    Дочь знаменитого Вуди Аллена напомнила, как он изнасиловал ее в 7 лет

    (обновлено: )158802
    Как сообщила приемная дочь режиссера, Вуди Аллен взял ее за руку и повел на темный чердак. Там он сказал ей лечь на живот, после чего совершил насилие.
    Вуди Аллен
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Приемная дочь режиссера Вуди Аллена и актрисы Мии Фэрроу Дилан опубликовала открытое письмо в The Los Angeles Times, где напомнила, что еще в 1992 году обвинила Вуди Аллена в сексуальном насилии.

    Фэрроу обратилась к Голливуду с вопросом, почему ее письмо тогда не повлияло на репутацию режиссера, хотя следствие нашло основания для обращения в суд, а актрисы, выступающие против домогательств, продолжают сниматься в фильмах Аллена.

    ​Дилан Фэрроу выразила надежду, что время для справедливости настало.

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    Kyle Grillot / AFP
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    "Ни одного хищника не может оправдывать его талант или гениальность. Ни одна скала не должна остаться непоколебимой. Принципы движения нужно применять ко всем без исключения", — отметила она.

    Впервые Дилан Фэрроу нарушила молчание в 2014 году — в колонке для издания The New York Times. Это произошло после того, как Вуди Аллену был удостоен почетной награды имени Сесила Би ДеМилла за выдающийся вклад в индустрию развлечений на премии "Золотой глобус".

    "Когда мне было семь лет, Вуди Аллен взял меня за руку и повел на темный чердак на втором этаже нашего дома. Там он сказал мне лечь на живот и играть с железной дорогой моего брата. А потом он совершил надо мной насилие. Пока он это делал, он говорил мне, что я хорошая девочка, что это наш общий секрет, мы поедем в Париж и он снимет меня в кино. Я помню, как игрушечный поезд ездил передо мной кругами", — рассказывает Дилан.

    Вуди Аллен оправдывался, говорил, что рассказ сфабрикован его бывшей женой. После развода он хотел отобрать у неё детей, но эта история всплыла и у него не получилось этого сделать.

    Факт остаётся фактом, и слова девочки были не раз подтверждены, но уголовного дела на Аллена так и не завели.

    В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.

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