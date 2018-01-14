Дочь знаменитого Вуди Аллена напомнила, как он изнасиловал ее в 7 лет

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Приемная дочь режиссера Вуди Аллена и актрисы Мии Фэрроу Дилан опубликовала открытое письмо в The Los Angeles Times, где напомнила, что еще в 1992 году обвинила Вуди Аллена в сексуальном насилии.

Фэрроу обратилась к Голливуду с вопросом, почему ее письмо тогда не повлияло на репутацию режиссера, хотя следствие нашло основания для обращения в суд, а актрисы, выступающие против домогательств, продолжают сниматься в фильмах Аллена.

There have been some brave and bold women who have taken a stand with and for me in the past few days. I want to acknowledge their integrity, their courage, and their exemplification of a new way forward. Thank you, it means the world. #TIMESUP — Dylan Farrow (@realdylanfarrow) 13 января 2018 г.

​Дилан Фэрроу выразила надежду, что время для справедливости настало.

"Ни одного хищника не может оправдывать его талант или гениальность. Ни одна скала не должна остаться непоколебимой. Принципы движения нужно применять ко всем без исключения", — отметила она.

Впервые Дилан Фэрроу нарушила молчание в 2014 году — в колонке для издания The New York Times. Это произошло после того, как Вуди Аллену был удостоен почетной награды имени Сесила Би ДеМилла за выдающийся вклад в индустрию развлечений на премии "Золотой глобус".

"Когда мне было семь лет, Вуди Аллен взял меня за руку и повел на темный чердак на втором этаже нашего дома. Там он сказал мне лечь на живот и играть с железной дорогой моего брата. А потом он совершил надо мной насилие. Пока он это делал, он говорил мне, что я хорошая девочка, что это наш общий секрет, мы поедем в Париж и он снимет меня в кино. Я помню, как игрушечный поезд ездил передо мной кругами", — рассказывает Дилан.

Вуди Аллен оправдывался, говорил, что рассказ сфабрикован его бывшей женой. После развода он хотел отобрать у неё детей, но эта история всплыла и у него не получилось этого сделать.

Факт остаётся фактом, и слова девочки были не раз подтверждены, но уголовного дела на Аллена так и не завели.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.