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    Культура

    Музыкант Moby признался, что пускал слухи о Трампе и РФ по просьбе ЦРУ

    (обновлено: )20020
    По словам музыканта, действующие и бывшие сотрудники спецслужб, с которыми он сдружился за годы гастрольной деятельности, "действительно обеспокоены" так называемым "сговором" Трампа с Москвой.
    Концерт американского электронщика Моби (Moby)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Американский музыкант Ричард Холл, больше известный как Moby, рассказал о просьбах ЦРУ распространять информацию о "связях" президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Sputnik International.

    По словам музыканта, действующие и бывшие сотрудники спецслужб, с которыми он сдружился за годы гастрольной деятельности, "действительно обеспокоены" так называемым "сговором" Трампа с Москвой. Moby утверждает, что агенты ЦРУ попросили его распространять информацию о том, что будущий американский президент — "агент Кремля".

    Первая пресс-конференция Трампа
    REUTERS Lucas Jackson
    Когда выстрелит компромат на Трампа?

    "Так, они передали мне определенную информацию и сказали: "Послушай, в социальных сетях твоя аудитория больше, чем у кого-либо из нас. Не мог бы ты опубликовать некоторые из этих сведений таким образом, чтобы <…> как бы придать их там огласке", — заявил диджей.

    Ранее Moby написал в Facebook, что Трампа "шантажирует" Москва из-за так называемого "российского досье". Он отметил, что узнал об этом после "выходных с друзьями из Вашингтона". Никаких доказательств своих слов музыкант не привел. Позже он оставил в соцсетях другой пост, где назвал себя "просто клоуном", который "делает зверей из воздушных шариков", и добавил, что все это может оказаться неправдой.

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    Ресурс BuzzFeed опубликовал доклад, в котором утверждалось, что Россия имеет компромат на Дональда Трампа.

    Позже газета Wall Street Journal написала, что доклад был составлен частной фирмой в области безопасности, которая базируется в Лондоне. В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было. Сам Трамп категорически опроверг попытки скомпрометировать его в прессе и заявил, что речь идет о "фейковых новостях". Он также заявил, что компромат — дело рук его политических противников, и сравнил кампанию по его дискредитации с "порядками нацистской Германии".

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