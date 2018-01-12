Легендарный британский музыкант теряет слух

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Легендарный рок-музыкант Эрик Клэптон признался, что теряет слух.

"Я все еще собираюсь работать, я делаю несколько концертов. Я собираюсь сделать шоу в Гайд-парке в июле. Единственное, что меня беспокоит в моем возрасте, как долго я смогу еще сохранять способность быть музыкантом. Дело в том, что я глохну, страдаю от шума в ушах, и мои руки работают уже не так, как раньше", — сообщил Клэптон в интервью телеканалу ВВС.

Клэптон отметил, что удивительно как он все еще жив после стольких лет пристрастия к алкоголю и наркотикам.

Клэптон — единственный музыкант, который трижды включен в Зал славы рок-н-ролла: в качестве сольного исполнителя и члена рок-групп Cream и The Yardbirds. Музыкант фигурирует в переизданном журналом в 2011 году Rolling Stone списке величайших гитаристов всех времен на втором месте после Джими Хендрикса.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Шон Комбc признан самым высокооплачиваемым музыкантом по версии журнала Forbes. Заработок хип-хоп исполнителя, выступающего под псевдонимом Diddy, за год составил 130 миллионов долларов.