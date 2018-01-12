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    Старый Новый год: что по традиции нельзя делать в этот праздник

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    На Старый Новый год нельзя давать в долг, нельзя давать деньги посевальщикам, пересчитывать мелкие деньги, встречать праздник в старой и грязной одежде, не принято в этот день выносить мусор, нельзя обижаться и быть злопамятным.
    Празднование народного праздника Маланки
    RIA News Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. На ближайших выходных украинцы отмечают Старый Новый год или, как его еще называют Щедрый вечер. В Украине Старый Новый год и Щедрый вечер празднуют в ночь с 13 на 14 января. При этом в некоторых западных областях Щедрый вечер отмечают в ночь с 18 на 19 января, то есть перед Крещением.

    Новый год в Киеве. Софийская площадь
    УНИАН
    Старый Новый год. Справка

    14 января – в первый день старого Нового года – православная церковь отмечает праздник Обрезания Господня. Также, по православному календарю, 13 января – день памяти преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланки), 14 января – день святителя Василия Великого (вечер накануне, 13 января, также называется Васильев вечер). Поэтому в народе ночь с 13 на 14 января называют встречей Василия с Маланкой.

    К слову, Маланкой называют того парня в компании, который ходит щедровать в женском наряде.

    Само название "щедрый" связано с обычаем готовить богатый стол на этот праздник, в отличие от Святого вечера.

    Так как святой Василий Великий считается покровителем свиноводов, то в Васильев вечер 13 января главными блюдами считаются блюда из свинины.

    В этот вечер принято радушно встречать и угощать гостей. Кроме того, на стол ставят блины, пироги и вареники с творогом для щедрующих и посевающих. Считается, что чем щедрее накрыт стол и больше гостей пришло, тем удачнее будет предстоящий год.

    Первые минуты Нового 2018 года в Гонконге, Китай
    DALE DE LA REY / AFP
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    С этим днем связано немало традиций и примет. В первую очередь считается, что чтобы год был удачным и прибыльным – 13 января нужно приготовить щедрую кутью. И чем интереснее и разнообразнее будет начинка, тем больше денег будет водиться в кошельке у хозяев дома.

    В эти дни принято также посевать и щедровать.

    Щедровки на украинском языке можно почитать здесь. И помните, что в щедровках есть ключевые слова "добрый вечер" или "щедрый вечер".

    Добрым признаком было, если утром 14 января первым в дом заходил молодой человек из уважаемой многодетной семьи. Также поутру 14 января молодежь шла на перекресток сжигать "Дидуха" – снопы соломы. Молодые люди прыгали через костер, что символизировало очищение от нечисти.

    Если был конфликт с соседями, вечером 13 января полагается нанести визит и попросить друг у друга прощения, чтобы встретить праздник в мире и согласии.

    Кроме того, у парней, которые сватались ранее, но получили отказ, появляется еще один шанс: в этот вечер можно во второй раз послать сватов с надеждой на положительный ответ.

    Обычно в эту ночь гадают на любовь.

    Есть и ряд запретов для этого праздника: на Старый Новый год нельзя давать в долг, нельзя давать деньги посевальщикам – с ними можно отдать благополучие в доме, пересчитывать мелкие деньги или решать важные финансовые вопросы в этот период считается плохой приметой, нельзя встречать праздник в старой и грязной одежде, к тому же не советуют надевать в этот день одежду темных цветов, не принято в этот день выносить мусор, нельзя обижаться и быть злопамятным, в народе верят, что в этот день нельзя произносить слово "тринадцать".

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