Оползни в Санта-Барбаре серьезно повредили дом известного актера

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Грязевые оползни в калифорнийском округе Санта-Барбара серьезно повредили дом известного голливудского актера Джеффа Бриджеса.

"Наш дом был серьезно поврежден, но мы в безопасности, и мы благодарны за это спасателям, которые неустанно работают во благо людей", — написал Бриджес в Twitter.

Во вторник в результате сильных дождей на юге Калифорнии произошли массовые сходы селевых потоков. Жилые районы были погребены под потоками грязи, камней, сломанных деревьев. Спасатели ищут пострадавших, в поисках людей заняты более 50 спасателей и десяток обученных собак.

Джефф Бриджес известен по главным ролям в таких фильмах, как "Большой Лебовски", "Король-рыбак" и "Страна приливов". В 2010 году он получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Сумасшедшее сердце".

Ранее власти округа подтвердили гибель 17 местных жителей, восемь человек остаются пропавшими без вести.