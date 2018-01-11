Умер "Быстрый Эдди" - гитарист легендарной группы Motorhead

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Известный рок-музыкант, гитарист легендарной группы Motorhead Эдди Кларк ушел из жизни в возрасте 67 лет.

О его кончине говорится на странице группы в Facebook.

"Эдди Аллан Кларк, или, как мы все его знаем и любим, Эдди "Быстрый" Кларк вчера скончался. Мы опустошены", — сообщают музыканты Motorhead.

Музыкальный продюсер Тед Кэрролл уточнил, что в последнее время Кларк проходил лечение от пневмонии.

Эдди Кларк и уже покойный лидер Motorhead Лемми Килмистер познакомились в середине 1970-х годов. Вскоре гитарист присоединился к группе и принял участие в записи пяти известных альбомов коллектива.

Позднее Эдди покинул Motorhead во время гастролей в США и занимался продюсированием собственных проектов.



