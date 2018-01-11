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    Умер "Быстрый Эдди" - гитарист легендарной группы Motorhead

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    Рок-группа Motorhead сообщила о кончине гитарста Эдди Кларка, который записал пять наиболее известных альбомов в 1970-1980 годах.
    Покойный гитарист Motorhead Эдди Кларк
    Фото Eternal Terror

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Известный рок-музыкант, гитарист легендарной группы Motorhead Эдди Кларк ушел из жизни в возрасте 67 лет. 

    Умер лидер британской рок-группы Motorhead Лемми Килмистер
    ODN на Youtube
    Скончался лидер рок-группы Motorhead Лемми Килмистер

    О его кончине говорится на странице группы в Facebook.

    "Эдди Аллан Кларк, или, как мы все его знаем и любим, Эдди "Быстрый" Кларк вчера скончался. Мы опустошены", — сообщают музыканты Motorhead.

    Музыкальный продюсер  Тед Кэрролл уточнил, что в последнее время Кларк проходил лечение от пневмонии.

    Эдди Кларк и уже покойный лидер Motorhead Лемми Килмистер познакомились в середине 1970-х годов. Вскоре гитарист присоединился к группе и принял участие в записи пяти известных альбомов коллектива.

    Позднее Эдди покинул Motorhead во время гастролей в США и занимался продюсированием собственных проектов.


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