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    Культура

    Непал, Бутан и Россия купили права на первый украинский фильм-фэнтези

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    Компания-производитель сообщила, что на сегодняшний день права на украинский фильм-фэнтези "Сторожевая Застава" приобрели уже 27 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
    Кадр из фильма Сторожевая застава
    Скриншот

    КИЕВ, 11 янв — РАИ Новости Украина. Права на показ украинского полнометражного фильм-фэнтези "Сторожевая Застава" продали уже в 27 стран мира, сообщает пресс-служба компании-производителя.

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    Согласно сообщению, права проданы в Китай, Южную Корею, Индию, Японию, Пакистан, Шри-Ланку, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдивы, Казахстан, Молдову, Россию, Беларусь, Кыргызстан, Францию ​​и франкоязычные территории мира, Италию, Испанию и Канаду.

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    Отмечается также, что осенью 2017 года "Сторожевая Застава" вышла в прокат в Беларуси и Казахстане.

    Ранее сообщалось, что украинский фильм "Киборги" побил рекорд кассовых сборов за выходные. 

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