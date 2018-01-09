Знаменитая актриса из "Секретных материалов" получила звезду на Аллее славы

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Актриса Джиллиан Андерсон, известная по сериалам "Секретные материалы" и "Американские боги", получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает Daily Mail.

Поздравить 49-летнюю артистку пришли актер Джоэл Макхейл, создатель "Секретных материалов" Крис Картер.

Коллега актрисы по "Секретным материалам" Дэвид Духовны на церемонии замечен не был.

Отмечается, что звезда Андерсон стала на Аллее 2625-й.

facebook.com/GillianAnderson/ Актриса Джиллиан Андерсон получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде

Напомним, известная актриса Кэтрин Зета-Джонс произвела фурор своим платье на вручении "Золотого глобуса" в США.