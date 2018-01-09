Халат или роскошный туалет. Платье голливудской дивы вызвало споры

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Платье голливудской актрисы Кэтрин Зеты-Джонс, в котором она блистала на церемонии вручения премии "Золотой глобус", вызвало споры в сети. Многие посчитали наряд излишне откровенным.

Платье выполнено из черного кружева и фактически полностью прозрачное с очень глубоким декольте. Пользователи сравнили его с нижним бельем и купальным халатом.

REUTERS Paul Drinkwater/Courtesy of NBC Откровенный наряд Кэтрин Зеты-Джонс

Но другим пользователям платье пришлось о вкусу, они оставили положительные и восторженные комментарии в отношении платья, назвав образ актрисы "восхитительным" и "прекрасным".

Напомним, в понедельник, 8 января, в США прошла церемония вручения кинопремии "Золотой глобус".