Известный киноактер оправился от инсульта и выписан из больницы

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Актера Михаила Кокшенова, который был госпитализирован несколько месяцев назад, выписали из больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное, рассказала РИА Новости дочь артиста Алевтина Вокрош.

В октябре прошлого года 81-летний Кокшенов был доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, 26 октября актера перевели в ЦКБ №1.

Смотрите также: Против неравенства и сексдомогательств. Как в США вручали "Золотой глобус"

"Да, его выписали из больницы, он находится дома. Состояние удовлетворительное", — сказала Вокрош.

Актер и режиссер Михаил Кокшенов известен своими яркими, характерными ролями в фильмах "Женя, Женечка и "катюша", "Спортлото 82", "Самая обаятельная и привлекательная".