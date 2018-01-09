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    Культура

    Известный киноактер оправился от инсульта и выписан из больницы

    (обновлено: )30610
    По словам близких 81-летнего Михаила Кокшенова, его состояние удовлетворительное и он был выписан из больницы. Ранее у актера подозревали инсульт.
    Актер Михаил Кокшенов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Актера Михаила Кокшенова, который был госпитализирован несколько месяцев назад, выписали из больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное, рассказала РИА Новости дочь артиста Алевтина Вокрош.

    В октябре прошлого года 81-летний Кокшенов был доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, 26 октября актера перевели в ЦКБ №1.

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    "Да, его выписали из больницы, он находится дома. Состояние удовлетворительное", — сказала Вокрош.

    Актер и режиссер Михаил Кокшенов известен своими яркими, характерными ролями в фильмах "Женя, Женечка и "катюша", "Спортлото 82", "Самая обаятельная и привлекательная".

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