В Литве известного советского актера обвинили в работе на КГБ

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Известный литовский актер театра и кино Донатас Банионис, скончавшийся в 2014 году, и главный дирижер оркестра государственного Эрмитажа "Санкт-Петербург Камерата" и Литовского камерного оркестра Саулюс Сондецкис, умерший в 2016 году, в советский период были якобы завербованы КГБ, утверждает Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.

На интернет-странице центра говорится, что звезда советского кино Банионис якобы работал под кодовым именем Bronius. "По данным документов КГБ, агент Bronius (Банионис) завербован в октябре 1970 года в связи с его личными контактами с литовцами из-за рубежа", — говорится в сообщении центра. Как отмечается, он передавал сведения КГБ в основном о литовцах, проживающих в Америке. "В 1974 году агент Bronius из агентурной сети был вычеркнут в связи с тем, что в тот год он был избран депутатом Верховного совета Литовской ССР", — указывает центр.

Сын Донатаса Баниониса режиссер телевидения и театра Раймундас Банионис сообщил порталу 15min, что очень удивлен новостью, и отметил, что в 1970 году его отец получал инструктаж, как вести себя в Америке при поездке в эту страну. "В 1970 году отец ездил в Америку, он рассказывал, что был вызван для инструктажа, как вести себя в этой стране. Больше от отца я ничего не слышал. Не знаю, не понимаю, что здесь происходит. Понимаю одно, что необходимо собрать чемоданы и бежать из этой страны, так как здесь становится страшно даже мне", — сказал сын Баниониса порталу.

Известный литовский дирижер, руководитель Литовского камерного оркестра, основатель и бессменный главный дирижер оркестра государственного Эрмитажа "Санкт-Петербург Камерата" Саулюс Сондецкис, по данным литовского центра, был завербован в 1962 году и работал под кодовым именем Saliut. "В документах КГБ указано, что Саулюс Сондецкис был завербован в 1962 году и в агентурном списке находился до 1982 года. КГБ интересовал отец Сондецкиса Яцкус Сондецкис, который эмигрировал в США и в Америке работал в газете Keleivis (рус. "пассажир")", — отмечает ведомство.

"Я очень плохо к этому отношусь, я не видел самих документов. Я знаю, кем был мой отец, каких успехов достиг. Отец никогда не подписывал ничего, что написано на машинке, он писал только от руки. Покажите мне документ, на котором стоит его подпись, тогда я могу еще что-то сказать, но я знаю, что ничего подобного не было. Мне обидно, что человек уже умер, и сейчас начинают что-то говорить", – сказал РИА Новости телевизионный продюсер Саулюс Сондецкис, сын дирижера Сондецкиса.

Он отметил, что в 1992 году уже были подняты документы, но в них дирижер был указан с другим кодовым именем, "тогда мой отец открыто и честно дал отрицательный ответ". В настоящий момент сайт, на котором опубликована информация, не работает.

Ранее сообщалось, что скончался легендарный начальник советской нелегальной разведки КГБ СССР, основатель подразделения спецназа "Вымпел" Юрий Дроздов.