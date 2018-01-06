Создателя "Малышки на миллион" и "Казино Рояль" обвинили в изнасиловании

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Четыре женщины обвинили канадско-американского сценариста, режиссера и продюсера Пола Хаггиса в домогательствах и изнасиловании. Сам Хаггис отверг все обвинения, сообщает издание Buzz Feed.

По данным издания, гражданский иск был подан в декабре, в январе с обвинениями выступили еще три женщины.

В декабрьском иске публицист Хейли Брист обвинила Хаггиса в изнасиловании в 2013 году. Теперь еще три женщины, пожелавшие сохранить анонимность, обвинили его в домогательствах и агрессивных действиях между 1996 и 2005 годами.

По словам адвоката Хаггиса Кристин Лепера, беседовавшего с изданием, режиссер "полностью отрицает эти обвинения".

Хаггис начинал карьеру как создатель американских и канадских сериалов. Он добился признания в сфере кинематографа за свою работу в фильме "Малышка на миллион" (сценарист и продюсер), который получил четыре премии "Оскар", в том числе как "лучший фильм". После этого он написал сценарий и снял фильм "Столкновение", который также стал лауреатом "Оскара" в нескольких номинациях. В 2006 году по сценарию Хаггиса был снят один из фильмов "Бондианы" — "Казино Рояль".

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В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.