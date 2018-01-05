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    Внучка королевы Елизаветы II ждет второго ребенка

    (обновлено: )9510
    Ребенок Зары Тиндалл, в девичестве Филлипс, родится летом 2018 года, малыш станет седьмым правнуком королевы Елизаветы II.
    Внучка королевы Великобритании Елизаветы Второй Зара Тиндалл
    en.wikipedia.org

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Внучка королевы Великобритании Елизаветы Второй Зара Тиндалл ожидает второго ребенка, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Майка и Зары Тиндалл.

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    "Я могу подтвердить, что Зара беременна вторым ребенком", — сказала представитель супругов.

    "Королева и члены королевской семьи были очень рады узнать новость", — сказал журналистам, в свою очередь, представитель Букингемского дворца.

    Зара Тиндалл, в девичестве Филлипс, – дочь принцессы Анны, олимпийская медалистка в конном спорте. Ее муж Майк Тиндалл – известный британский регбист. Пара обвенчалась в июле 2011 года, а в январе 2014 года Майк и Зара Тиндалл стали родителями дочери Мии Грейс.

    В 2016 году супруги объявили о второй беременности Зары, однако спустя недолгое время сообщили о потере ребенка.

    Предположительно, брат или сестра Мии Грейс появится на свет летом, пол ребенка в соответствии с королевским протоколом заранее объявляться не будет. Ребенок Зары и Майка Тиндалл будет ненамного младше своего троюродного брата или сестры – третьего ребенка принца Уильяма и его супруги Кейт, и станет седьмым правнуком королевы.

    Этот год будет богат на новости британской королевской семьи. Помимо рождения двоих детей, ожидается большая свадьба — 19 мая в Виндзоре обвенчаются внук королевы принц Гарри и американская актриса Меган Маркл.

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