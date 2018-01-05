Экс-участница "ВИА Гры" удивила соцсети "настоящим лицом"

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Украинская поп-исполнительница, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, недавно удивившая фанов неожиданным постельным снимком, показала свое "настоящее лицо". Странную фотографию артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Я вот о себе знаете сколько прочла после видео с Гоар. Так вот — мое настоящее лицо. Ноуфилтерс. Я вообще считаю, что в человеке главное — доброта и чувство юмора, вот смотрите, как я раздобрела. Как сказала только что моя Моника: "Теперь тебя точно замуж не возьмут". По ходу я этот… Холостяк!" — подписала Седокова кадр, на котором запечатлена с несколькими подбородками.

Подписчики артистки положительно отреагировали на смешную фотографию и отметили, что даже в таком виде певица остается красоткой.

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Ранее Седокова разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена обнаженной в постели.