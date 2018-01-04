Руслана назвала украинцев потомками древних цивилизаций

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Народная артистка Украины Руслана, победительница "Евровидения-2004", заявила, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.

Об этом она заявила в телеканалу "112 Украина".

Руслана прокомментировала свой призыв к согражданам "снять шаровары".

"Потому что мы страна значительно глубже, значительно историчнее, гораздо интереснее, аутентичне, гораздо экзотичнее. Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию. А мы пользуемся референсами, которые нам навязала в свое время СССР, и воспринимаем себя, как остаток Советской Украины. "Шаровары" — это условно, не буквально, когда мы не знаем своей аутентичной культуры и пользуемся псевдонародным творчеством, которое нам просто заменили. Заменили теми песнями, которые написали, теми движениями, которые навязали. Сказали: "Вот вы украинцы, и так себя и воспринимайте. Вот ваш трафарет и нечего лезть дальше". И мы нация, страна с фантастической культурой. Я всех призываю изучать самих себя. Это дает такое вдохновение, которое вам и не снилось", — заявила Руслана.

Ранее Руслана призналась, что ушла с Майдана Незалежности почти перед самым началом жестокого разгона студентов 30 ноября 2013 года.