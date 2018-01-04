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    Культура

    Кольцо за $2 млн. Как украинский жених делал предложение Пэрис Хилтон

    (обновлено: )23401
    Как рассказал ювелир, жених Пэрис очень хотел забрать кольцо, прежде чем они отправятся в Аспен, поскольку хотел сделать предложение именно там. По его словам, когда Зилка открыл коробочку, его буквально начало трясти.
    Пэрис Хилтон и ее обручальное кольцо
    instagram.com/parishilton/

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Жених Пэрис Хилтон Крис Зилка, сделавший ей предложение, потратил на кольцо для нее 2 миллиона долларов, рассказал дизайнер ювелирных украшений Майкл Грин.

    Гламурный рай. Визит Пэрис Хилтон в Одессу
    Думская.net
    Гламурный рай. Визит Пэрис Хилтон в Одессу

    По его словам, Крис очень ответственно отнесся к вопросу выбора кольца для Пэрис, пишет ТСН.

    "Пэрис как-то сказала ему, что ей очень нравится бриллиант ее матери, выполненный в форме груши. Когда Крис пришел ко мне, именно это было его главной просьбой", — рассказал Грин.

    Как выяснилось, на обручальное кольцо для возлюбленной жених не пожалел полтора миллиона фунтов (это больше двух миллионов долларов).

    "Он очень хотел забрать кольцо, прежде чем они отправятся в Аспен, поскольку хотел сделать предложение именно там. Когда он открыл коробочку, его буквально начало трясти", — рассказал дизайнер.

    По словам Грина, Крис все хранил в секрете от Пэрис, чтобы устроить ей настоящий сюрприз.

    instagram.com/parishilton/
    Пэрис Хилтон и ее обручальное кольцо

    "Он хотел сделать все идеально. Он хочет лучшего для своей принцессы. Он сказал мне, что будет просить руки Пэрис у ее отца. И он сделал это", — пояснил Грин. 

    Напомним, ранее стало известно, что Зилка в горах сделал предложение Пэрис Хилтон.

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