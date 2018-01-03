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    Культура

    В Британии выпустят серию марок, посвященную "Игре престолов"

    (обновлено: )24
    На марках изображены персонажи телесериала, волшебные существа и знаменитый "железный трон". Согласно данным онлайн-магазина, минимальная цена на комплект из двух марок составит 1,21 фунта (1,36 доллара США).
    Звезды Игры престолов Кит Харингтон и Роуз Лесл
    Скриншот видео

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Королевская почта Великобритании выпустит серию марок, посвященную телесериалу "Игра престолов", сообщается на сайте национальной почтовой службы.

    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    fangirlquest.com
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    На марках изображены персонажи телесериала, волшебные существа и знаменитый "железный трон".

    Согласно данным онлайн-магазина, минимальная цена на комплект из двух марок составит 1,21 фунта (1,36 доллара США), а стоимость лимитированной коллекции, посвященной 10 главным героям телесаги, достигнет 99 фунтов (134,59 доллара США). Кроме того, почтовая служба выпустит ограниченное количество альбомов для коллекционирования марок.

    Сообщается, что марки поступят в продажу в конце января, сейчас продукция доступна для предварительного заказа.

    "Игра престолов" – популярный американский сериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми".

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