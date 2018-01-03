В Британии выпустят серию марок, посвященную "Игре престолов"

Скриншот видео

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Королевская почта Великобритании выпустит серию марок, посвященную телесериалу "Игра престолов", сообщается на сайте национальной почтовой службы.

На марках изображены персонажи телесериала, волшебные существа и знаменитый "железный трон".

Согласно данным онлайн-магазина, минимальная цена на комплект из двух марок составит 1,21 фунта (1,36 доллара США), а стоимость лимитированной коллекции, посвященной 10 главным героям телесаги, достигнет 99 фунтов (134,59 доллара США). Кроме того, почтовая служба выпустит ограниченное количество альбомов для коллекционирования марок.

Сообщается, что марки поступят в продажу в конце января, сейчас продукция доступна для предварительного заказа.

"Игра престолов" – популярный американский сериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми".