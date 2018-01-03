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    Культура

    В ожидании первенца. Звезда Голливуда показала животик

    (обновлено: )152
    Ева Лонгория поделилась в социальной сети фотографией своего округлившегося живота. Она поблагодарила семью за то, что "уже дала этому новому ребенку столько любви".
    Американская актриса Ева Лонгория. Архивное фото
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Американская актриса и модель Ева Лонгория поделилась снимком округлившегося живота.

    Эмоциональное фото она выложила на странице в Instagram.

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    "Новый год, новые приключения! Я так благодарна моей прекрасной семье за то, что уже дала этому новому ребенку столько любви!" – написала 42-летняя звезда Голливуда, которая впервые станет мамой.

    Ева Лонгория/Instagram
    Беременная Ева Лонгория

    В мае 2016 года после трех лет отношений Лонгория вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона. В декабре 2017 года стало известно, что она беременна.

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