КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Украинские пограничники не пустили в Крым российского певца Евгения Кемеровского.

Об этом сообщил во вторник постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

"Украинскими пограничниками сегодня на КПВВ не представлено разрешение на выезд с материка в оккупированный Крым "звезды русского шансона" Евгения Кемеровского", — написал Бабин в Facebook.

По его словам, артист прибыл в Украину поездом, но не оформил необходимое разрешение на въезд в Крым.

Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что проверка биометрических данных на границе с Крымом не будет касаться граждан Украины, которые проживают на полуострове.