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    Культура

    Украинские пограничники не пустили в Крым российского певца

    (обновлено: )88327
    Как сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму, артист прибыл в Украину поездом, но не оформил необходимое разрешение на въезд в Крым.
    Певец, композитор Евгений Кемеровский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Украинские пограничники не пустили в Крым российского певца Евгения Кемеровского.

    Флаги Украины и России (РФ)
    kasjauns.lv/lv
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    Об этом сообщил во вторник постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

    "Украинскими пограничниками сегодня на КПВВ не представлено разрешение на выезд с материка в оккупированный Крым "звезды русского шансона" Евгения Кемеровского", — написал Бабин в Facebook.

    По его словам, артист прибыл в Украину поездом, но не оформил необходимое разрешение на въезд в Крым.

    Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что проверка биометрических данных на границе с Крымом не будет касаться граждан Украины, которые проживают на полуострове.

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